Nachdem eine Investorengruppe in der vergangenen Woche davon abgesehen hatte, bei der Brauerei Bischoff in Winnweiler miteinzusteigen, hat die Gläubigerversammlung am Montag beschlossen, den Betrieb kontrolliert herunterzufahren. Ein Investoreneinstieg sei aber jederzeit wieder möglich, sagte Martin Braun, Pressesprecher der Kanzlei Schultze&Braun. Insovenzverwalter Jürgen Erbe kümmert sich um das Verfahren. „So gerne wir diesen Schritt vermieden hätten – in diesem Fall ist er leider unumgänglich“, sagte Erbe. „Durch das kontrollierte Herunterfahren der Brauerei können die Verluste minimiert werden, die das Unternehmen auch im Eigenverwaltungsverfahren erwirtschaftet hat.“