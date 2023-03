Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der neue Pächter hat auch gleich einen neuen Namen mitgebracht: Aus dem „Hotel am Schloss“ wird das „Prima Hotel Schloss Rockenhausen“. Der Betrieb ist still und leise wieder angelaufen – sozusagen als Testphase mit all jenen Gästen, die zufällig mitbekommen haben, dass Übernachtungen im Hotel und Essen im Restaurant wieder möglich sind.

Ein Soft Opening hat es gegeben, wie Hotelmanager Sven Gerken erläutert: keine Werbung, keine offizielle Eröffnung, einfach nur der Start in den Alltagsbetrieb. „Das