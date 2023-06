Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach rund halbjähriger Suche ist plötzlich alles schnell gegangen: Am 24. September hat der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung die Verpachtung des Rockenhausener Hotels am Schloss vergeben – nur eine Woche darauf und damit pünktlich zum 1. Oktober hat Stadtbürgermeister Michael Vettermann dem neuen Betreiber die Schlüssel übergeben. Den Zuschlag hat die Prima Hotels und Resorts GmbH mit Sitz Schkeuditz (Sachsen) erhalten.

Das hat Vettermann am vorigen Mittwoch in der öffentlichen Stadtratssitzung mitgeteilt. „Es läuft sehr zügig an, die Kaution ist bereits auf unser Konto überwiesen“,