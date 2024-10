25 Stipendien für ein Medizinstudium an der Universität Pécs in Ungarn hat der Verein „Ärzte für die Westpfalz“ in den Jahren 2023 und 2024 bereits vergeben. Eine Fortführung des Programms mit der Vergabe weiterer „Westpfalz-Stipendien“ im kommenden Jahr ist geplant. Dazu gibt es am Freitag, 25. Oktober, von 14 bis 15.30 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung. Nach einem Vortrag über die Stadt Pécs, die Universität und das Medizinstudium folgen eine Präsentation zum Bewerbungsverfahren und die Möglichkeit, Fragen an Professorinnen und Professoren, Mitarbeiter und Studenten zu stellen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 24. Oktober, 14 Uhr, möglich im Internet unter kurzlinks.de/medizin-pecs-2025.