Kapitänin einer Damenmannschaft zu sein, kann eine Herausforderung sein. Das sieht auch Natalie Gatzke so. „Bei so vielen Frauen auf einem Haufen muss man auch mal für Ruhe sorgen“, sagt die Mittelfeldspielerin des ASV Winnweiler lächelnd. Die 23-Jährige führt auf und neben dem Platz ein ganz besonderes Rudel an.

„Was uns als Mannschaft besonders macht, ist der Zusammenhalt auf, aber auch neben dem Platz“, betont Gatzke. Und das ist im Falle des ASV alles andere als eine Floskel. Über