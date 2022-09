Die Kerweborsch in Dreisen treffen sich am Freitag, 23. September, um 20 Uhr zum Warm-up für die Kerwe, die nach zwei Jahren Pause wieder stattfindet. Schon am Tag zuvor steigt im Bierbrunnen der Ladernsche-Owend. Am Freitag spielt ab 19 Uhr die AH des SSV Dreisen, am Samstag, 24. September, ab 17.30 die erste Mannschaft. Um 20 Uhr sorgt die Band „The Docs“ für Stimmung, um Mitternacht ist Kerweausgrabung. Der Frühschoppen steigt am Sonntag ab 11 Uhr in den Draser Gaststätten, um 14 Uhr ist Kerweumzug, ab 16 Uhr buntes Treiben auf dem Kerweplatz und in den Gaststätten. Montag: 10 Uhr Bayrischer Frühschoppen im Feuerwehrgerätehaus, 16 Uhr buntes Treiben auf dem Kerweplatz, 17 Uhr Leberknödelessen beim SSV auf dem Kerweplatz. Dienstag: 16 Uhr buntes Treiben auf dem Kerweplatz, 21 Uhr Kerwebegräbnis in der Ortsmitte am Mühlrad.