Wer eine Zeitreise in eine andere Epoche unternehmen will, ist hier richtig. Damals wurde ein Saal benötigt, der bewirtschaftet werden darf. Ein Tanzboden aus Metall, Sitznischen, eine lange Theke und eine glitzernde Discokugel hielten Einzug. Und so sieht es noch heute aus in der Diskothek Baccara, die am Freitag, 23. September, Treffpunkt ist für das Warm-up der Kerweborsch zur „Draser Kerwe“.

Fast alles entspricht dem Stand von 1979, als Eberhard Klingler die Diskothek eröffnete. Der Radio- und Fernsehtechniker aus Bobenheim-Roxheim legte damals schon als DJ Platten in Frankenthaler