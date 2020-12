Der Kunde stimmt mit den Füßen ab. Dieser Satz gilt im Bankgewerbe im Besonderen. In Zeiten, in denen das Bargeld immer mehr an Bedeutung verliert, werden die Zweigstellen auf den Dörfern nicht mehr gebraucht. Junge Menschen wickeln ihre Bankgeschäfte mit dem Mobiltelefon ab. Und selbst in der älteren Generation gibt es immer mehr, die sich zumindest dem Online-Banking nicht verschließen. Wenn an der Supermarktkasse mit dem Mobiltelefon gezahlt werden kann, dort auch problemlos Geld abgehoben werden kann, dann wird der Schalter auf dem Dorf zum Anachronismus. Zumal Beratung immer stärker in größeren Geschäftsstellen konzentriert wird oder beim Kunden zu Hause stattfindet.