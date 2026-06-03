Maria Seewaldt-Andres aus Kirchheimbolanden hat bei der Friseurmeisterschaft „Hairgefühl 2026“ Platz zwei erreicht und sagt: „Ich kann es noch besser.“

Nach ihrer Teilnahme an der Friseurmeisterschaft „Hairgefühl 2026“ in Saarbrücken am vergangenen Sonntag kehrt Maria Seewaldt-Andres mit guten Nachrichten nach Kirchheimbolanden zurück: In der Kategorie technische Langhaarfrisur belegte sie den zweiten Platz. Die 44-jährige Inhaberin von MSA Beauty war dennoch nicht von reiner Euphorie überwältigt. „Ich habe vor allem Erleichterung und Zufriedenheit gespürt“, sagt sie. In den Monaten vor dem Wettbewerb blieb kaum Zeit zum Trainieren. Ihre Konzentration lag auf dem Alltag im Salon – geübt wurde meist erst nach einem langen Arbeitstag. Die letzte Meisterschaft ist bereits eine Weile her, sie war im November, und dass sie dennoch auf dem Treppchen landete, ist für sie ein Erfolg. Zufrieden sei sie zwar, jedoch gebe es noch Spielraum für Verbesserungen: „Ich kann noch präziser arbeiten, schneller werden und noch sauberere Ergebnisse erzielen“, sagt Maria Seewaldt-Andres. Weitere Wettbewerbe stehen auf dem Plan. Doch zunächst gönnt sie sich eine Pause. „Im August werde ich wieder mit dem Training beginnen und mich auf kommende Wettbewerbe vorbereiten“, erzählt sie. Aufhören steht nicht zur Debatte: Solange es ihr Spaß macht, bleibt sie dabei. Für die Unterstützung ihrer Familie ist sie besonders dankbar. Ihr sei bewusst, wie viel Zeit sie investiert habe, die sonst dem Familienleben zugutegekommen wäre. Seit 2013 nimmt die 44-Jährige regelmäßig an Frisuren- Wettbewerben teil.