Der Weg von Maria Seewaldt-Andres zur Friseurin verlief nicht gradlinig. Geübt hat die Kirchheimbolanderin erst am Kopf ihrer Tochter. Jetzt bestreitet sie Meisterschaften.

Mit blondem Bob, auffälliger Brille und präzisem Blick steht Maria Seewaldt-Andres zwischen Übungsköpfen, Farbtuben und Pokalen. In ihrem Studio „MSA Beauty“ an den Kirchheimbolander Kappesgärten bereitet sich die 44-Jährige auf die Friseurmeisterschaft „Hairgefühl 2026“ in Saarbrücken vor. Am 31. Mai tritt sie dort in den Kategorien Damenhaarschnitt und technische Langhaarfrisur an. Zu der Meisterschaft reisen Friseurinnen und Friseure aus ganz Deutschland und dem Ausland an.

Dass sie einmal bei internationalen Wettbewerben landen würde, hätte Seewaldt-Andres nie gedacht, als sie mit 17 Jahren aus Russland nach Deutschland kam. Sie sprach kaum Deutsch, vom Friseurberuf war sie weit entfernt. In ihrer neuen Heimat absolvierte sie zunächst einen Sprachkurs. Für die Realschule galt sie als zu alt, fürs Gymnasium schien ihr Deutsch noch nicht gut genug zu sein – trotzdem wurde sie später am Gymnasium in Alzey aufgenommen. Sie erreichte ihr Fachabitur, bekam recht jung zwei Kinder und entschied sich zunächst für den Beruf der Erzieherin.

In der Ausbildung oft allein gelassen gefühlt

Doch mit der Zeit sei ihr bewusst geworden, dass sie das nicht glücklich machte. „Ich habe gemerkt, dass ich für fremde Kinder lerne, aber meine eigenen mich brauchen“, erzählt sie. Die entscheidende Wendung kam schließlich durch ihre Tochter: An ihr begann Seewaldt-Andres, Frisuren auszuprobieren – so kreativ, dass selbst die Kita-Leitung darauf aufmerksam geworden sei. „Die Leiterin hat zu mir gesagt: ,Du bist viel zu gut darin, um das nicht beruflich zu machen.’“ Sogar ein Elternabend rund ums Thema Frisieren wurde organisiert. Kurz darauf folgte ein Praktikum und später eine Ausbildung.

Maria Seewaldt-Andres hat bei Friseurmeisterschaften schon einige Erfolge gefeiert. Am Sonntag tritt sie bei dem Wettbewerb »Hairgefühl 2026« in Saarbrücken an. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Im Salonalltag fühlte sich Seewaldt-Andres allerdings während ihrer Ausbildung oft allein gelassen. Für Prüfungen habe sie kaum trainieren können. Stattdessen sei es vor allem darum gegangen, dass sie möglichst schnell im laufenden Betrieb mitarbeiten konnte. Besonders ein Satz ihrer damaligen Chefin ist bei ihr hängen geblieben, als sie mal länger als 30 Minuten für einen Haarschnitt gebraucht hat. „Sie hat zu mir gesagt: ,Dafür haben wir keinen Stuhl’“, erinnert sich Seewaldt-Andres. Spätestens da habe sie zu zweifeln begonnen, ob sie die Abschlussprüfung überhaupt bestehen würde.

Viele Kilometer gefahren für Training bei Friseurmeister

Die entscheidende Idee sei schließlich von einer Klassenkameradin gekommen: Gemeinsam meldeten sie sich für ein Training bei Friseurmeister Helmut Jochum in Heltersberg an. Jeden Mittwoch von 7 bis 22 Uhr fuhr Seewaldt-Andres dafür rund 75 Kilometer. Wer bei Jochum lernen wollte, musste zwei Bedingungen erfüllen: das Abitur haben und an Meisterschaften teilnehmen. „Als ich die ganzen Pokale gesehen habe, wusste ich sofort, ich war da richtig“, erzählt sie.

Ihr Premieren-Wettbewerb im ersten Lehrjahr in Frankreich sei allerdings noch enttäuschend erlaufen. Als sie zurück in den Salon kam, habe ihre damalige Chefin nur gefragt: „Wo ist dein Pokal?“ Das habe sie tief getroffen, betont Seewaldt-Andres heute. Aufgegeben habe sie trotzdem nicht. Sie trainierte weiter und gewann bereits im darauffolgenden Jahr den ersten Platz in der Kategorie Damenhaarschnitt. Heute arbeitet sie mit einer Präzision, die in einer Branche, in der inzwischen viel über kurze Videos und Social Media läuft, nicht mehr selbstverständlich ist. Und sie investiert weiter Stunden in Techniken, Farbverläufe und perfektes Handwerk.

Fünfter Platz bei Weltmeisterschaft in Sotschi

Im Laufe der Jahre hat Seewaldt-Andres an zahlreichen Wettbewerben teilgenommen. Besonders reizvoll seien für sie die kreativen Elemente ihres Berufs. „Manchmal ist das für mich eher Hobby als Arbeit“, sagt sie. Für Social Media fehle ihr dagegen oft die Leichtigkeit. Sie sei dafür „zu perfektionistisch und zu schüchtern“, erzählt sie. Ihr bis dato letzter Wettbewerb führte sie im November 2025 nach Athen, wo sie in der Kategorie „Technische Hochsteckfrisur“ den zweiten Platz belegte. Außerdem hat sie bei der Weltmeisterschaft 2025 in Sotschi den fünften Platz erreicht.

Die Suche nach passenden (lebendigen) Modellen sei schwierig, sagt Maria Seewaldt-Andres, die sich 2020 in Kirchheimbolanden mit ihrem Salon »MSA Beauty« selbstständig gemacht hat. Viele Frauen trauten sich mutige Haarschnitte nicht zu, deshalb muss die Friseurin beim Training auf Übungsköpfe zurückgreifen. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Nach mehreren Jahren im Raum Kaiserslautern hat sich Seewaldt-Andres 2020 mit ihrem Laden „MSA Beauty“ in Kirchheimbolanden selbstständig gemacht – kurz vor dem Corona-Lockdown. Die Sorge, während der Pandemie Kundschaft zu verlieren, habe es zwar gegeben. Viele seien ihr jedoch bis heute treu geblieben und kämen auch von weiter her an den Donnersberg. Zwischen Friseur und Kundschaft entstehe oft eine besondere Bindung, findet sie. Ihre jüngste Kundin sei eineinhalb Jahre alt, die älteste 94. Einmal im Monat fahre sie nach Göllheim zu einer Seniorin nach Hause.

Sie warnt: Trends aus den sozialen Medien nachzuahmen, kann schiefgehen. Immer wieder kämen Kundinnen mit selbst gefärbten Haaren oder misslungenen Frisuren zu ihr.

Nach Feierabend wird für die Wettbewerbe trainiert

Seewaldt-Andres trainiert weiterhin klassisch für Wettbewerbe: mit festen Zeitvorgaben, stundenlangen Wiederholungen und Übungsköpfen mit Yakhaar. In den letzten drei Wochen vor einem Wettbewerb übe sie fast jeden Abend nach Dienstschluss. Auf der Bühne blieben dann meist nur rund 30 Minuten Zeit, Kleidung, Farben und Modelle müssten vorher genau abgestimmt werden. Besonders schwierig sei die Suche nach passenden Modellen: Viele Frauen trauten sich die auffälligen Farbveränderungen und mutigen Haarschnitte nicht zu, die bei Wettbewerben live auf der Bühne entstünden.

In ihrem Salon beobachte sie dagegen andere Trends: Viele Frauen wünschten sich natürlichere Haarfarben und pflegeleichte Schnitte, die die eigenen Wellen oder Locken betonten. Bei jungen Männern gehe die Entwicklung dagegen in die andere Richtung: „Viele wollen die Haare wieder länger tragen und oben Locken haben“, erzählt sie.