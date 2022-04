Schule ohne Maskenpflicht – darüber wurde lange diskutiert, und ab diesem Montag ist es soweit: Schüler müssen im Unterricht keine Maske mehr tragen, höchstens noch freiwillig.

So wird es zum Beispiel am Nordpfalzgymnasium in Kirchheimbolanden laufen. Die Schule wird nicht von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, um eine weitere Maskenpflicht durchzusetzen, wie es einige Schulen angekündigt haben. Die Schüler, die es möchten, können weiterhin zwei Tests pro Woche machen.

Die Realschule plus in Rockenhausen handhabt den Wegfall der Maskenpflicht ähnlich. Allerdings hat Schulleiter Harald Scheve – in Absprache mit dem Kollegium, dem Elternbeirat und der Schülervertretung – an alle Schüler appelliert, trotzdem weiter freiwillig Masken zu tragen. Er selbst will zusammen mit seinen Kollegen als gutes Beispiel vorangehen. „Wir haben seit einigen Wochen fast durchgehend 30 bis 40 Schüler in Quarantäne. Und wir wollen nicht, dass das noch mehr werden“, sagt Scheve, der auch über seine Fürsorgepflicht gegenüber der Schulgemeinschaft spricht. Weiterhin werden alle Schüler die Möglichkeit haben, sich regelmäßig zu testen.