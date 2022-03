Fragen und Antworten: Die neue Corona-Verordnung, fallende Maskenpflicht und Reaktionen

Mit den ab Sonntag geltenden neuen Corona-Maßnahmen darf man künftig ohne Maske zum Einkaufen und in die weiterführende Schule. Das stößt bei Lehrerverbänden und Schülern in Rheinland-Pfalz auf scharfe Kritik.

Was ändert sich ab 3. April?

Neben der nicht mehr geltenden Maskenpflicht in weiten Teilen des öffentlichen Lebens entfallen auch Zugangsbeschränkungen wie 2G oder 3G etwa in Restaurants und zu Kulturveranstaltungen – es sei denn, das jeweilige Hausrecht sieht etwas anderes vor. Auch die Testpflicht für Ungeimpfte an den Schulen fällt weg, zwei Mal pro Woche gibt es nach Auskunft der Schulbehörde ADD noch bis Ende April die Möglichkeit, sich freiwillig an der Schule zu testen. Im Fall von Infektionen bleibt alles bis zum 29. April beim Alten.

Was bleibt noch?

Die Maskenpflicht in Krankenhäusern, Arztpraxen, Altenheimen sowie in Bus und Bahn bleibt. Auch alle Regeln zur Quarantäne für Infizierte und Kontaktpersonen sind laut Gesundheitsministerium unverändert.

Was beklagen Schüler?

Der Wegfall der Maske mache den Weg frei für eine „faktische Durchseuchung“, sagt Estella McColgan, Vorstandsmitglied der LandesschülerInnenvertretung (LSV) Rheinland-Pfalz. „Es ist unbegreiflich, wie eine so einfache und dafür so wirksame Maßnahme jetzt wegfällt.“ Die LSV appelliert, zum Eigen- und Fremdschutz weiterhin den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Worüber regen sich Eltern auf?

In einer Umfrage hatte sich nach Angaben des Landesschulelternsprechers die Mehrheit der Eltern vor zwei Wochen für ein Ende der Maskenpflicht ausgesprochen. Insofern begrüße er die Lockerung, sagte Reiner Schladweiler auf Anfrage. Empört seien Eltern dagegen an Schulen gewesen, wo man nun ein Hausrecht mit Maskenpflicht habe einführen wollen. Er habe daraufhin mit drei Schulleitungen gesprochen, die dann eingelenkt hätten. Darunter war demnach auch ein Gymnasium in der Pfalz. Rein rechtlich dürfte die Durchsetzung von Hausrecht in einer öffentlichen Einrichtung – im Gegensatz zu Privatunternehmen – schwierig sein, wenn Landes- und Bundesrecht etwas anderes vorgeben. Die Pressestelle der Schulbehörde ADD wusste am Donnerstagnachmittag von diesen Fällen nichts. Intern wolle man dem noch einmal nachgehen.

Was meinen Lehrerverbände?

„Der Zeitraum ist nicht richtig gewählt“, findet Klaus Peter Hammer, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz. Die Maske sei in den Schulen sehr gut akzeptiert worden. Viele Schüler und Lehrer hätten nun Angst, sich anzustecken. Es sei ohnehin sehr schwer, den Unterricht aufgrund fehlenden Personals aufrechtzuerhalten. Nach den Osterferien hätte man dagegen eher auf die Maskenpflicht verzichten können.

Deutlich schärfere Kritik übt der Philologenverband Rheinland-Pfalz, der vorwiegend Gymnasiallehrer vertritt. „Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie sich ... im Bund dafür einsetzt, dass es wieder eine rechtliche Möglichkeit für die Maskenpflicht an Schulen gibt“, sagt die Vorsitzende Cornelia Schwartz, selbst Lehrerin am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim. Aktuell sind laut Schulaufsicht ADD 4,4 Prozent aller rheinland-pfälzischen Schüler und 5,3 Prozent der Lehrkräfte mit dem Coronavirus infiziert – ein Anstieg gegenüber Mitte März, als die Maskenpflicht an Grund- und Förderschulen fiel. „Aus einigen Schulen werden uns sogar Ausfälle von 20 Prozent der Belegschaft gemeldet“, so Schwartz.

Was sagt das Ministerium?

Das Gesundheitsministerium hatte es diese Woche so formuliert: In der aktuellen Lage mit Fallzahlen auf höchstem Niveau sei es „dringend geboten“ Maske anzulegen, „wo sich Menschen spontan begegnen oder sich nicht kennen“.

Und was hat es mit der neuen Arbeitsquarantäne auf sich?

Wörtlich heißt es dazu aus Mainz, „die Verordnung ist noch in der Finalisierung“ – sprich, Details gibt es immer noch nicht. Weder zeitlich noch inhaltlich. Geplant sei, dass die Arbeitsquarantäne und damit die Option, dass symptomfreie Infizierte zur Arbeit gehen können, für alle Branchen gelten kann. Entscheidend sei dann die Ausgestaltung vor Ort, also: Kann die betroffene Person ohne Kontakt der Arbeit nachgehen? Kommt es überhaupt zu einer Vereinbarung über das neue Instrument zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer?