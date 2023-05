Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ob virtuelle Tour durchs mittelalterliche Otterberg oder finanzielle Unterstützung bei der Gebäudesanierung in und rund um Göllheim: Viel Geld ist bereits in Projekte der Leader-Region Donnersberger und Lautrer Land geflossen. Bei der Entscheidung, ob die Region weiter gefördert wird, geht es um 3,6 Millionen Euro. Wer Ideen hat, kann sich per Online-Fragebogen einbringen.

„Ganz ehrlich: So viel Andrang hätte ich nicht erwartet“, sagte Rainer Guth am Dienstagabend im Winnweilerer Festhaus. „Ich war mir nicht sicher, wie präsent das Thema