Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was bedeutet die Verlagerung der Inneren Medizin und der Geriatrie an den Westpfalz-Klinikum-Standort Kirchheimbolanden eigentlich fürs Verkehrsaufkommen? Die CDU-Stadtratsfraktion spricht von großer zusätzlicher Belastung und will eine neue Zufahrt zur Stadt – und die Wohngebiete damit auch vom Schulverkehr entlasten.

Der Erweiterungsbau, der am Krankenhaus in Kirchheimbolanden entstehen soll,