Neue Kita-Gebäude, neue Mitglieder und ein neuer Name: Das Kindertagesstättenbündnis „Nordpfälzer Glückskinder“ hatte am Wochenende einiges zu feiern.

Über 1000 Gäste trafen sich bei herrlicher Herbstsonne an den insgesamt sieben Kitastandorten, um sich die Kitas anzuschauen, zusammen zu feiern und zu spielen. Etwa in Sankt Alban, wo das neue Kita-Gebäude inklusive neu angelegte, Außengelände eingeweiht wurde, oder in Gundersweiler. Dort wurde das Raumangebot erweitert. Neu mit dabei im Bündnis ist die Kita Bärenstark in Mannweiler-Cölln. Ein großer Teil der Einnahmen vom Familientag wird an die von der Flutkatastrophe zerstörte Kita St. Pius in Neuenahr-Ahrweiler gespendet. Knapp 2000 Euro sind schon zusammengekommen. Durch weitere T-Shirt-Verkäufe mit dem neuen Logo der „Kita Nordpfälzer Glückskinder“ könnte noch mehr gesammelt werden. Übrigens soll es bald auch Logo-T-Shirts für Erwachsene geben.

Michael Cullmann, Bürgermeister der VG Nordpfälzer Land, der zusammen mit Claudia Manz-Knoll, pädagogische Gesamtleitung der Kita Nordpfälzer Glückskinder, und anderen offiziellen Vertretern an mehreren Standorten unterwegs war, sagte: „Es erfüllt uns mit Freude, dieses schöne Bildungsangebot so nah bei den Familien anzubieten.“

