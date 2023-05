Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum 1. August wird die Kita Bärenstark in Mannweiler-Cölln ihre Trägerschaft an die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land übertragen.

Die Einrichtung in Mannweiler-Cölln ist damit die siebte unter dem Dach der VG Kita ROK, in der 2017 die fünf Kindertagesstätten in Trägerschaft der damaligen Verbandsgemeinde