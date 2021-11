Neben der Umweltaktivistin Carola Rackete als überregionaler Preisträgerin wird in diesem Jahr der katholische Pfarrer Carsten Leinhäuser mit dem regionalen Friedenstagepreis ausgezeichnet. Der Festakt – neben Rackete und Leinhäuser werden die Corona-Helferinnen und -helfer in Impfzentrum und Gesundheitsamt mit einem ideellen Preis bedacht – findet am Samstag, 4. Dezember, um 18 Uhr in der Stadthalle statt.

Der katholische Pfarrer von Winnweiler wird damit gewürdigt für sein Eintreten für die Segnung homosexueller Paare in der katholischen Kirche. Unter der Überschrift: „liebegewinnt – Brücken bauen für homosexuelle Menschen und Paare“ wird er am 7. Dezember Interessierten im katholischen Pfarrheim „Gedanken und Impulse“ zum Thema vermitteln. Im Mai fanden, wie er in Erinnerung ruft, unter dem Motto „#liebegewinnt“ in Winnweiler und an mehr als 100 Orten in Deutschland Segensfeiern für Liebende statt: Für junge und alte Paare, für homosexuelle und heterosexuelle Paare. Eingeladen wurde ganz offen– „ohne jede Heimlichkeit. Die Resonanz in den Medien und noch mehr die Rückmeldungen der Teilnehmenden war überwältigend“, so Leinhäuser.

In seinem Vortrag geht er den Fragen nach: „Wie kam es zu diesen Gottesdiensten? Was sagen Bibel, Naturwissenschaft und Theologie zum Thema ,Homosexualität’? Wieso sollten Christinnen und Christen endlich offen, lustvoll, frei und ohne Scheuklappen über Sex(ualität) reden? Wie kann die Kirche Brücken für (homosexuelle) Menschen bauen?“

Seinen Vortrag hält Carsten Leinhäuser am Dienstag, 7. Dezember, um 19 Uhr im katholischen Pfarrheim in der Kirchstraße 19. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Möglichkeiten zur Teilnahme kurzfristig unter www.pfarrei-winnweiler.de und unter www.facebook.com/heiligkreuzwinnweiler bekannt gegeben. Leinhäuser verweist darauf, dass die erwähnte Segensfeier in Winnweiler heute noch digital „nachgefeiert“ werden kann unter der Adresse www.vaticarsten.de.