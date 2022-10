Die ersten Veranstaltungen sind schon über die Bühne gegangen, nun werden am 1. November offiziell die 48. Kirchheimbolander Friedenstage eröffnet. Gastredner bei der Online-Veranstaltung „Perspektiven für ein Ende des Krieges in der Ukraine“ wird Yuri Sheliazhenko, Exekutivsekretär der Ukrainischen Pazifistischen Bewegung sein, der via Internet aus Kiew zugeschaltet werden soll. Es folgen weitere Vorträge, Lesungen und Theaterstücke wie das Stück „Bürckel! – Frau Gauleiter steht ihren Mann“, das am 6. November im Festhaus in Winnweiler aufgeführt wird. Am 9. November gibt es eine Gedenkfeier zur Reichspogromnacht, außerdem gibt es eine ganze Reihe besonderer Gottesdienste. Höhepunkt werden am 1. und 11. Dezember die Verleihungen der Friedenstaube und des Kirchheimbolander Friedenstagepreises. Das genau Programm finden Sie auf der Homepage www.friedenstage.de.