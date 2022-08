Es ging schneller als erwartet: Bis zum Residenzfest sollte sich die Sperrung an der abknickenden Vorfahrt Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee/Hitzfeldstraße erledigt haben – und nun ist dies sogar schon einige Tage früher der Fall. Weil die Versorgungsleitungen teilweise bei halbseitiger Sperrung verlegt worden waren, habe die Vollsperrung nun eine Woche kürzer als geplant ausfallen können, erläutert Felix Haag von der Verbandsgemeindeverwaltung.

Somit endeten mit dem Wochenende auch die vielen Irrfahrten durch Kibo – vor allem von Ortsfremden – und Wendemanöver an der Einfahrt zu Fußgängerzone und Parkdeck, zu denen die zentrale Sperrung in den abgelaufenen zwei Wochen geführt hatte. Noch gewerkelt wird an der Bushaltestelle in der Hitzfeldstraße, die bis zum Ende der Sommerferien barrierefrei werden soll.