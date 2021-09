Im Sommer 2022 soll die Bushaltestelle in der Hitzfeldstraße der Kreisstadt barrierefrei werden. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Für den Umbau der zentralen Haltestelle nahe der Verwaltung, der Stadthalle und den Einkaufsmärkten hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) der Stadt einen Zuschuss in Höhe von gut 124.000 Euro bewilligt. Geplant wird mit Gesamtkosten von 180.000 Euro.

Weil die Bauzeit voraussichtlich mindestens sechs Wochen betragen wird und aufgrund der hohen Verkehrsbelastung in der Hitzfeldstraße startet der Umbau erst in den Sommerferien, wenn auf den Straßen etwas weniger los ist. Ratsmitglied Thomas Bock erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass nach wie vor dafür gesorgt werden müsse, dass die Menschen die Straße einfacher überqueren können, um die Einkaufsmärkte zu erreichen. Auch damit möchte sich der Rat noch befassen.