Recht unvermittelt ist seit Wochenbeginn kein Durchkommen in der Kirchheimbolander Innenstadt. Die Vollsperrung der Hitzfeldstraße zieht für Autofahrer einige Umwege nach sich. Bei der Zeitplanung gibt das Resifest den Takt vor.

Es ist ja eine alte Weisheit in Kibo: Bis zum Residenzfest müssen Dinge oft erledigt sein. Und in er Tat „hatten wir natürlich auf dem Schirm, dass das Fest ansteht, und haben geklärt, dass die Hitzfeldstraße bis dahin wieder freigegeben ist“, schildert Stadtbürgermeister Marc Muchow auf Anfrage. Eine Punktlandung soll es werden: Bis Freitag, 12. August, soll laut Bauplanung alles fertig sein. So dass dem Residenzfest an den folgenden Tagen nichts im Wege steht.

Zunächst aber ist die abknickende Vorfahrt in die Hitzfeldstraße gesperrt. Vom Kreisel kommend, geht’s nur geradeaus weiter auf der Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee, die seit geraumer Zeit ebenfalls eine Baustelle ist – aber eben noch befahrbar. Aus der anderen Fahrtrichtung, von der Uhlandstraße kommend, lässt sich die Hitzfeldstraße noch ein ganzes Stück weit nutzen – weit genug, um über die Bushaltestelle die Zufahrt zur Stadthalle und zum Parkplatz des Discounters Lidl zu erreichen.

Sießl-Allee für Resifest nutzbar

Die Vollsperrung ist nötig, weil an der Einmündung Hitzfeldstraße/Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee Wasser- und Stromleitungen verlegt werden. Gleichzeitig wird auch der Umbau besagter Haltestelle in Angriff genommen. Im September 2021 hatte der Stadtrat beschlossen, dass deren barrierefreie Gestaltung in den Sommerferien angegangen werden soll.

Nicht ganz fertig bis zum Residenzfest wird die Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee, in der nicht nur Versorgungsleitungen verlegt werden, sondern die einen völlig neues Flair erhalten soll: Eine schmalere Trasse und eine zweite Baumreihe sollen dafür sorgen, dass die Strecke den „Charakter einer Durchfahrtsstraße“ verliert, wie Muchow sagt – denn dies ist sie ja längst nicht mehr. Und so soll sie den „verloren gegangenen Allee-Charakter“ wieder erhalten. Zum Residenzfest werde dort aber Platz geschaffen für die Buden der fliegenden Händler. Danach würden die Arbeiten für voraussichtlich zwei Wochen noch einmal aufgenommen, prognostiziert Muchow.