Wenn die Betreuung älterer Menschen für die Angehörigen zu viel wird, ein Heim aber noch nicht in Erwägung gezogen wird, kommt die Tagespflege ins Spiel. Was genau dort passiert, haben wir uns in Albisheim angeschaut.

Tagespflege und Tagesbetreuung – oft mit einem Schwerpunkt für demenzielle Krankheitsbilder – bieten die Kompromisslösung zwischen einer