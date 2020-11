An der Georg-von-Neumayer-Schule in Kirchheimbolanden wird es für Schüler ab der siebten Jahrgangsstufe am Donnerstag, 19., und Freitag, 20. November, keinen Präsenzunterricht geben. Drei Klassen waren bereits in Quarantäne, nun ist ein weiterer Infektionsfall hinzugekommen. Probleme gibt es aber vor allem auf Lehrerseite: Laut Schulleiter Jörg Oeynhausen steht derzeit fast die Hälfte des 54-köpfigen Kollegiums krankheits- oder quarantänebedingt nicht zur Verfügung.

Nur die fünften und sechsten Klassen können am Donnerstag und Freitag die Schule besuchen, für alle anderen wird auf Fernunterricht umgestellt – auf ein solches Szenario hatte sich die Neumayer-Schule bei einem Probe-Lockdown-Tag Anfang Oktober vorbereitet. Eine Notbetreuung werde es an diesen Tagen dennoch geben, sagte Oeynhausen. Die Schulleitung stehe in enger Verbindung mit der Schulaufsicht, am Freitagnachmittag soll mit Blick auf den Personalstand entschieden werden, wie es in der kommenden Woche weitergeht.