Alle Schüler zu Hause? Nur noch digitales Lernen möglich? Sollte es eine neue Lockdown-Phase geben, möchte die Georg-von-Neumayer-Schule gut gerüstet sein. Deswegen hat sie am Freitag einen Lockdown-Probetag durchgeführt. RHEINPFALZ-Redakteurin Lea Ochßner war mit dabei.

„Wenn man die Infektionszahlen betrachtet und das Geschehen an den umliegenden Schulen sieht, dann steht zu befürchten, dass es früher oder später auch uns ereilen wird, dass an einem Tag oder an ein paar Tagen zumindest einzelne Klassen, die Klassenstufe oder sogar die ganze Schule zu Hause ist“, sagt Jörg Oeynhausen, Direktor der Realschule plus in Kirchheimbolanden. Deshalb wurde dort am Freitag der Ernstfall geprobt. Bis auf die fünften Klassen und zwei Notfallgruppen für die Kinder, die keine technischen Zugangsmöglichkeiten haben, waren alle anderen 430 Kinder der Klassenstufen sechs bis zehn im Home-Office. Über die Anwendung Microsoft Teams trafen sie sich zum Unterricht.

Um den Lockdown-Probetag hautnah mitzuerleben, begebe ich mich in meine Zeit als Schülerin zurück (die doch immerhin schon zehn Jahre her ist). Mein Stundenplan heute: um acht Uhr Mathe und um zehn Uhr Sport. Ich bin schon gespannt, vor allem frage ich mich, ob es mit der Technik gutgehen wird. Das Zuschalten zum Matheunterricht der 10a bei Birgit Becher klappt schon mal problemlos. Heute stehen Quadratische Funktionen auf dem Stundenplan. Tatsächlich ist von Parabeln und Graphen doch noch einiges in meinem Kopf hängen geblieben.

Unterricht in Schule bleibt bevorzugt

Damit die Schüler nicht nur über Matheformeln reden, hat Becher auf dem iPad ein Programm, in dem sie einfach Graphen zeichnen und mit einem Stift Formeln aufschreiben kann. Also eigentlich wie an einer Tafel. Das Bild vom iPad wird mit der Teams-Sitzung verknüpft, sodass alle es sehen und verfolgen können. Fragen werden entweder direkt an die Schüler gerichtet, oder sie können auch virtuell die Hand heben und sich so „melden“. Becher hat zudem vorher Gruppen eingerichtet, sodass ein Teil der Aufgaben in Kleingruppen erledigt wird.

Die Schüler arbeiten diszipliniert, sind aber noch ein bisschen zurückhaltend. „Wir müssen das alles noch üben“, sagt Becher, ist aber soweit mit ihrer Doppelstunde zufrieden. Allerdings ist die Zeit schnell verflogen, mit ihrem Stoff ist sie nicht ganz so weit gekommen, wie sie wollte. Das haben auch die Schüler so wahrgenommen. Sie fanden die Erfahrung gut, aber sie bevorzugen doch den Unterricht in der Schule, weil man sich dort zum Beispiel besser konzentrieren könne.

Sport mal anders

Als nächstes geht es für mich mit Sport bei der 8a weiter. Sport online unterrichten, wenn alle Kinder zu Hause und nicht in der Sporthalle sind? Ich bin gespannt. Aber Sportlehrer Jan Stadtler ist auf die besondere Situation gut vorbereitet. Er nimmt heute Fitness-Apps durch, mit denen die Schüler auch zu Hause Sport machen können. Ausprobieren dürfen alle die App „Seven“. Dafür braucht man lediglich eine Wand und einen Stuhl. Das Training besteht aus zwölf Übungen, die je eine halbe Minute lang ausgeführt werden, dazwischen sind zehn Sekunden Pause.

Da ich vorsorglich schon Sportklamotten angezogen habe, mache ich natürlich gleich mit. Hampelmänner, Liegestützen, auf den Stuhl aufsteigen oder Ausfallschritte sind einige der Übungen. Lehrer Stadtler, der selbst natürlich auch mitmacht, gibt zwischendrin noch einige Anweisungen. Das Training macht Spaß und ist kurzweilig, die sieben Minuten sind schnell vorbei. Leider haben die Schüler alle die Kamera aus, aber ich gehe davon aus, dass sie fleißig mitgemacht haben. Ein Mädchen, das den Unterricht aus der Notfallgruppe verfolgt, berichtet anschließend, dass sie die Übungen tatsächlich vor ihren Mitschülern im Computersaal durchgezogen hat.

Neue Wege gehen

Um zu sehen, wie die Schüler das Sportprogramm mit der App fanden, füllen sie anschließend einen Fragebogen aus. Gerne hätte Stadtler davon auch etwas im Unterricht besprochen, aber da sind die Schüler doch noch etwas zurückhaltend. Immerhin das virtuelle Handheben klappt gut.

Auch diese Unterrichtsstunde verfliegt förmlich. Stadtlers Fazit: „Es war ein bisschen chaotisch, aber das habe ich auch nicht anders erwartet. Ich hätte mir ein bisschen mehr Rückmeldung von den Schülern gewünscht.“ Natürlich sei das mit dem Sportunterricht in der Turnhalle nicht zu vergleichen. Aber er wolle zusammen mit seinen Schülern weiter versuchen, neue Wege für die Gestaltung von Sport in einer Lockdown-Phase zu finden. Vorstellbar sei zum Beispiel auch, den Schülern aufzugeben, fünf Kilometer zu joggen. Dies müssen sie mit einer App aufzeichnen und dann einen Screenshot davon schicken. Man muss einfach nur die richtigen Möglichkeiten finden.

Mut für den Ernstfall

Das Fazit von Oeynhausen und dem stellvertretenden Schulleiter Stefan Klemme für den Lockdown-Probetag fällt durchweg positiv aus. „Überraschend positiv“, sagt Klemme. Er hätte mit mehr technischen Problemen gerechnet. Aber es habe zum Beispiel auch ganz wenige Anrufe im Sekretariat gegeben, dass etwas zu Hause nicht funktioniert. „Das zeigt die gute Vorarbeit der Kollegen.“

Die Georg-von-Neumayer-Schule sammelt nun alle Daten und Erfahrungen, die dann in einer Dienstbesprechung analysiert werden. Die Schüler sollen vielleicht noch in einer Umfrage zu ihren Erfahrungen befragt werden und auch ein Feedback der Eltern soll noch eingeholt werden. „Es war ein großes Experimentieren“, sagt Oeynhausen. Doch die bisherigen Erfahrungsberichte machten auf jeden Fall Mut für den Ernstfall.

Hintergrund: Digitales Lernen als dauerhafte Lösung?

Die klare Antwort vonseiten der Schule auf diese Frage ist: Nein. Der Onlineunterricht könne den normalen Präsenzunterricht auf Dauer nicht ersetzen, sagt Jörg Oeynhausen, Direktor der Georg-von-Neumayer-Schule in Kirchheimbolanden. Warum? „Dem Digitalen Lernen fehlt komplett die soziale Komponente. Und das ist ein wesentlicher Faktor in der Schule“, so Oeynhausen. Außerdem müssen die Lehrer die Kinder in einem ganz anderen Zusammenhang erfassen, weil die Schüler nicht untereinander agieren und nicht alle auf einen Blick „kontrolliert“ werden können. Auch die Schüler finden Unterricht in der Schule doch besser.

Trotzdem hat Digitales Lernen Zukunft, eben nur nicht dauerhaft. „Wir erhoffen uns viele neue Impulse für das Lernen“, so Oeynhausen. Denn so manche Dinge, die während der Lockdown-Phase ausprobiert wurden, können auch in den „normalen“ Unterricht übertragen werden: Digitale Arbeitsblätter zum Beispiel, die dann abgegeben werden müssen, und der Lehrer kann direkt ein Feedback dazu geben. Oder Vorbereitungsmaterialien für Klassenarbeiten, aus denen sich jeder Schüler das rausnehmen kann, was er noch üben muss. Auch kranke Kinder können so schnell an Materialien kommen, die im Unterricht durchgenommen wurden.

Der stellvertretende Leiter Stefan Klemme denkt noch weiter: „Man muss einfach offen für alles sein. Wir haben auch schon mal probiert, unseren Unterricht zu streamen. Das könnte für dauerhaft erkrankte Kinder, die im Krankenhaus oder zu Hause bleiben müssen, eine tolle Möglichkeit sein, um doch am Unterricht teilnehmen zu können.“ Für ein dauerhaftes Streamen ist das Netz zwar noch nicht stark genug. Aber das kann ja noch kommen. Eine andere Möglichkeit wäre, Schüler als disziplinierende Maßnahme mal für eine Woche nur digital zuschauen zu lassen. Also auch neue Wege der Pädagogik zu gehen.

Was auf jeden Fall beim Digitalen Lernen sowohl beim Lehrerkollegium als auch bei den Schülern gefordert wird, ist die Kreativität. Viel ist jetzt schon möglich, wie den Bildschirm spiegeln, sodass er wie eine Tafel benutzt werden kann. Wer Sport, Musik oder Hauswirtschaft unterrichtet, braucht natürlich noch andere Ansätze.