Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lüftungsanlagen für die Schulen des Donnersbergkreises – das Thema schien schon ad acta gelegt. Doch nachdem sich noch im Juni der Kreisausschuss gegen die hohen Investitionen gesträubt hatte, sieht es seit der jüngsten Kreistagssitzung anders aus.

Unterm Strich steht: Ein Fachplaner soll sich die Situation an den Schulen in Trägerschaft des Kreises anschauen und entscheiden, was wo sinnvoll ist. Sobald die Ergebnisse vorliegen, soll