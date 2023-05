Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ausbildungsplätze gibt es im Donnersbergkreis noch in den unterschiedlichsten Branchen. Wer bislang noch keine Stelle gefunden hat, der sollte jetzt aktiv werden, rät Arbeitsagentur-Leiter Peter Weißler. Sorgen macht er sich vor allem über den nächsten Ausbildungsjahrgang.

Vor allem viele kleine und mittlere Unternehmen tun sich in der Krise schwer damit, in den Nachwuchs zu investieren. Denn zunächst mal kostet das immer Geld – Geld, das in den Betrieben