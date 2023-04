Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Endlich – das Freibad in Winnweiler ist wieder in Betrieb! 2019 und 2020 fiel die Saison wegen Generalüberholung und dann auch wegen Corona bekanntlich aus. Das war zwar bitter, aber das Ergebnis dürfte es wert sein. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen: Mit 6,6 Millionen handelt es sich um die größte Einzelinvestition in der Geschichte der VG.

Bürgermeister Rudolf Jacob war die Freude, dass es jetzt endlich losgehen kann, am Dienstag beim „Anschwimmen“ von Georg Mayer