Es soll der erste Schritt in Richtung eines neuen, umstrukturierten und letztlich effizienteren Naturschutzes sein. Am Dienstag übergab die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder auf der Burgruine Falkenstein den Förderbescheid für die erste Modell-Naturschutzstation des Landes. Nach Vorbild anderer Bundesländer sollen mittelfristig überall im Land solche Station entstehen, wo Landkreise und kreisefreie Städte einer Region gemeinsam und denzentral Aufgaben des Naturschutzes umsetzen. Den Anfang machte nun die Modell-Naturschutzstation Süd, in der der Donnersbergkreis, der Landkreis Bad Dürkheim und Neustadt an der Weinstraße „Pionierarbeit leisten sollen“, wie es Ministerin Eder formulierte.

Den Förderbescheid über knapp 500.000 Euro übergab sie an Michael Ochse, Präsident des Naturschutzvereins Pollichia, der künftig Träger der Modellstation sein wird. Dort werden allerdings Vertreter aus Naturschutz, Landwirtschaft und aus den Kommunen zusammenarbeiten und „am gemeinsamen Ziel eines guten Natur- und Artenschutzes“ arbeiten, wie es Ochse formulierte. Bis 2026 soll die Modellstation laufen, parallel wird im Norden des Landes eine zweite Modellregion starten.

