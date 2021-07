Bei einer Feierstunde im Wilhelm-Erb-Gymnasium (WEG) in Winnweiler hat die rheinland-pfälzische Kulturministerin Katharina Binz am Freitag 13 Schülerinnen und Schüler beim Wettbewerb „Schüler als Autoren“ ausgezeichnet. Das Motto in diesem Jahr war „Zwischen den Stühlen“. Der Schreibwettbewerb findet alle zwei Jahre im Rahmen der Donnersberger Literaturtage statt und richtet sich an Jugendliche ab der 11. Klasse, insbesondere in der Pfalz und in ganz Rheinland-Pfalz.

Der Susanne-Faschon-Preis und damit erste Platz ging in diesem Jahr an Georg Wolf vom Elisabeth-Langgässer-Gymnasium (ELG) Alzey, der zweite Platz an Patricia Turek vom BurgGymnasium in Kaiserslautern. Dritte wurde die Börrstadterin Elena Hartmann vom WEG in Winnweiler mit ihrer Geschichte „Handle weise“, in der Gott mit dem Universum über die Ausweglosigkeit, die Erde zu retten, spricht. Den Preis für die schreibkreativste Schule erhielt das ELG.