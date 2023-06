Seit Freitagabend wird auf dem Festgelände Herrngarten ausgeschenkt: Um 19.50 Uhr gelang Kirchheimbolandens Stadtbürgermeister Marc Muchow mit dem dritten Schlag der Fassbieranstich. Die 18. Kerchemer Bierwoche ist damit eröffnet. Etwa 250 Besucher ließen sich die Eröffnung und zuvor den Auftritt der Unnerhaus Jazzband nicht entgehen, am Abend wurden es deutlich mehr. Bis Sonntag stehen die mehr als 70 Biersorten der 30 beteiligten Brauereien im Mittelpunkt. Und auch musikalisch wird einiges geboten: Am Samstag spielen das Duo Pinacolada (18 Uhr) und die Habachtaler (21 Uhr). Am Sonntag stehen dann der musikalische Frühschoppen (11 Uhr), der mit Spannung erwartete Festumzug (14 Uhr), Guggemusik der Dunnerschbejer Wildsaufetzer (16.30 Uhr) sowie das Treffen der Hoheiten und die Umkrönung der Majestäten (17 Uhr) an. Ab 17.30 Uhr können die Besucher die Bierwoche gemeinsam mit Kalli Koppold ausklingen lassen.

