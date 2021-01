Schulleiterin Christina Zils:

Warum sollten sich Viertklässler für die Realschule plus in Göllheim entscheiden?

Weil unser Motto ist: Wir unterrichten keine Fächer, sondern junge Menschen. Wir kümmern uns um die Kinder, lassen ihnen den Freiraum, um Grenzen auszutesten, geben einen Orientierungsrahmen. Für uns spielen auch die Schicksale eine Rolle: Wie ist der familiäre Rahmen? Welche Wertschätzung erfährt das Kind? Wir gehen den Weg bis zum Ende mit und verstehen uns nicht nur als Wissensvermittler, sondern als Lernbegleiter. Außerdem gibt es bei uns drei Abschlüsse unter einem Dach, und wir sind in toller, gut erreichbarer Lage mit großer Sportanlage.

Was würden Sie gerne noch verändern oder verbessern?

Das Gebäude muss von Grund auf verschönert werden. Das Wlan muss ausgebaut werden, und wir brauchen digitale Boards in allen Klassenräumen. Das Gute: Der Digitalpakt wird vorangetrieben, Um-, Ausbau und Sanierung kommen.

Was ist das Beste?

Überhaupt keine Frage: die Schüler und die Kollegen.

Schülersprecherinnen Annika Theis und Berna Kobak:

Warum sollten sich Viertklässler für die Realschule plus in Göllheim entscheiden?

Es gibt viele Lehrer, die ihren Unterricht sehr kreativ gestalten, die sich nicht nur ans Buch halten, sondern auch Aktuelles mit einfließen lassen. Außerdem gibt es viele Angebote, viele Möglichkeiten bei den Wahlpflichtfächern – fast alles, was einen interessieren könnte, ist dabei.

Was würdet ihr an eurer Schule gerne noch verändern oder verbessern?

Eigentlich nichts am Unterricht oder am Menschlichen – aber die Schule selbst: vor allem das Aussehen von außen. Es ist auch noch nicht alles voll ausgestattet: Wir könnten noch neue PCs brauchen; manchmal funktionieren die Smartboards nicht. (Anmerkung Schulleiterin Christiane Zils: In den nächsten zwei Jahren soll über den Digitalpakt eine Komplettlösung her.)

Was ist das Beste?

Am auffälligsten ist die familiäre Umgebung. Jeder kennt jeden. Es ist ein schönes Gefühl, hier an der Schule zu sein. Nicht nur Freunde, auch Lehrer hat man ins Herz geschlossen.