Die Gutenbergschule in Göllheim.

„Drei Abschlüsse unter einem Dach“ – das ist Schulleiterin Christina Zils besonders wichtig. Durch die angegliederte Fachoberschule ist an der Gutenbergschule in Göllheim Lernen im Klassenverband von der fünften bis zur zwölften Jahrgangsstufe möglich.

Obgleich es für die Noch-Grundschüler, für die demnächst die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen anstehen, noch ein weiter Weg bis dorthin ist: Christina Zils sieht es als „großes Glück“ an, dass im Jahr 2011 die Fachoberschule angegliedert worden ist. An die Mittlere Reife können Schüler in Göllheim noch die allgemeine Hochschulreife dranhängen, in den Klassenstufen elf und zwölf entweder Gesundheit oder Wirtschaft und Verwaltung als Schwerpunkt wählen. Wobei im elften Schuljahr nur zwei Tage pro Woche Unterricht ansteht, an den anderen drei Wochentagen geht’s in den Betrieb.