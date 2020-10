Die Hoffnung besteht, dass das Land die Erweiterung der Kita Louhans bezuschusst – obwohl der Stadtrat sich richtigerweise für eine Modulbauweise entschieden hat, also die schnelle Lösung mit Containern. Allerdings muss erst ein Nachweis her, dass die schnelle und günstige Lösung wirklich die bessere ist. Das ist so, klingt aber komisch! Zumal es das Land selbst war, das mit seiner (sicherlich sinnvollen) Betreuungspolitik den Kommunen die Erweiterung der Kita-Kapazitäten aufgebürdet hat. Da wäre finanzielle Unterstützung also schon angebracht. Aber auch falls es keine Zuschüsse gibt, muss die Stadt den Weg – dann eben alleine – gehen. Denn Kita-Plätze bedeuten nicht nur Lebensqualität für die Einwohner, sondern machen eine Kommune auch für potenzielle Neubürger attraktiv.