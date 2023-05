Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Donnersbergkreis liegt am Freitag zum dritten Mal in Folge über 100. Die Folge: Am Wochenende starten schärfere Corona-Schutzmaßnahmen. Erstmals seit Ausbruch der Pandemie gibt es eine nächtliche Ausgangsbeschränkung.

Noch vor Wochenfrist hatte der Wert für den Donnersbergkreis nahe der Marke 50 gelegen. Zuletzt aber ging es rapide bergauf. Am Mittwoch legte er durch 31 Neuinfektionen auf 120,8 zu. Am