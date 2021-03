Christoph Küsters ist neuer Ortsbürgermeister von Kalkofen. In der Urwahl am Sonntag hat er 74 Stimmen erhalten – das entspricht einem Anteil von 74,6 Prozent –, 25 Bürger votierten mit Nein. Der 35-Jährige war der einzige Bewerber für die Nachfolge von Willi Schattauer, der am 31. März sein Amt als Ortschef nach rund 22 Jahren niederlegen wird. Nach seiner Wahl sagte Küsters im Gespräch mit der RHEINPFALZ: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und freue mich, dass mir so viele Bürger das Vertrauen geschenkt haben.“ Eine solche Zustimmung für einen Neuling wie ihn sei nicht selbstverständlich, schließlich könnten die Kalkofener „meine Arbeit erst bei der nächsten Urwahl wirklich bewerten“. Bis dahin sei es seine Motivation, auch jene zu überzeugen, die ihn jetzt nicht gewählt haben.

Erfreulich: 75 Prozent Wahlbeteiligung

Erfreulich sei in jedem Fall die gute Wahlbeteiligung von rund 75 Prozent: Zwar sei diese wohl ein Stück weit der parallel stattfindenden Landtagswahl geschuldet, gleichwohl gebe sie ihm ein stabiles Fundament. Zu den wichtigsten Aufgaben der näheren Zukunft in der 150-Seelen-Gemeinde sieht der neue Ortschef die Reparatur des Leichenhallen-Daches, auch in Sachen Internet- und Mobilfunkversorgung müsse man am Ball bleiben.