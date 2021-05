Bubenheims Ortsbürgermeister Thomas Lebkücher wird bei der Bundestagswahl im September für die Freien Wähler als Direktkandidat im Wahlkreis Kaiserslautern/Kusel/Donnersberg antreten. Am Samstag wurde er bei einer Drive-in-Versammlung in seiner Heimatgemeinde gewählt.

Der 42-jährige Bubenheimer Ortschef erhält schon zum zweiten Mal binnen weniger Wochen mediale Aufmerksamkeit: Mitte April erlangte er im Internet einige Berühmtheit, weil er in seinem Job als Leiter der Polizeiinspektion Worms bei einer Querdenker-Demo in der Nibelungenstadt den Demonstranten mit Bibelversen die Stirn geboten hatte. Das Video kursierte im Netz. Seit Samstag ist nun klar: Lebkücher kandidiert für den Bundestag.

Pandemiebedingt hatten die Freien Wähler ihre Aufstellungsversammlung als Drive-in-Sitzung organisiert: 25 Fahrzeuge mit Stimmberechtigten standen auf dem Bubenheimer Parkplatz. „Beim Einfahren gab es Versammlungstüten mit Stimmzetteln, Stimmkarten, Masken, Getränken sowie den Hygienehinweisen“, berichtet der frisch gebackene Direktkandidat. In seiner Vorstellungsrede auf einer mobilen Bühne sagte er, dass bei Entscheidungen in Berlin all zu oft „weniger der gesunde Menschenverstand als parteipolitisches Kalkül oder auch Standesdünkel eine Rolle“ spielten. Er setzte sich bei der anschließenden Wahl gegen seinen Mitbewerber Uwe Bier durch, den Ortsbürgermeister der Gemeinde Börsborn (Kreis Kusel).

In Bubenheim war am Samstag noch deutlich mehr los: Aus pragmatischen Gründen hielten die Freien Wähler gleich drei Aufstellungsversammlungen ab – neben Lebkücher, dem Ortsbürgermeister der Gastgebergemeinde, wurden auch die Kandidaten der Wahlkreise Neustadt/Speyer (Stefan Krumm-Dudenhausen) sowie Südpfalz (Steffen Weiß) nominiert.