Sehr positiv fällt die Bilanz der Polizei zum Bierfest-Wochenende aus: „Es war ruhig und friedlich. Die Leute waren sehr entspannt, sehr vernünftig, ganz anders als beim Residenzfest im vergangenen Jahr“, sagt Kirchheimbolandens Polizeichef Werner Schneider. Er schreibt den friedlichen Verlauf des Festes nicht zuletzt der ständigen Präsenz von Polizei und Kräften des kommunalen Vollzugsdienstes zu. Lediglich einen Zwischenfall habe es gegeben: Auf der Tanzfläche im Herrngarten habe am Sonntag eine Frau einem Mann in den Schritt getreten. Zwar sei die Platz-Security sofort dazwischengegangen, allerdings sei es dann zu einem Gerangel zwischen dem Mann und den Securityleuten gekommen. „Wie das halt manchmal so ist, wenn Alkohol eine Rolle spielt“, so Schneider. Der Frau indessen sei es gelungen, sich aus dem Staub zu machen. „Deshalb konnten wir nicht ermitteln, warum es zu dem Gewaltausbruch gekommen ist.“

