Beim einen oder anderen Besucher des Umzugs bei der 18. Kerchemer Bierwoche hinterließ ein Blick auf die Zugreihenfolge ein Fragezeichen: Denn dort war der Bürgerbus der Verbandsgemeinde Kirchheimblanden angekündigt. Und in der Tat war dieser dann auch dabei – aber es war eben nur eines der Fahrzeuge, die in Zukunft als Bürgerbusse unterwegs sein sollen. Es war – noch immer – kein Bürgerbus in offizieller Funktion, wie Tristan Werner, Büroleiter der Verbandsgemeinde, auf Nachfrage bestätigt. Denn nach wie vor fehle der Förderbescheid aus Mainz, um die Busse an den Start zu bringen, schildert Werner.

Vor allem für den barrierefreien Umbau der beiden Bürgerbusse in spe wird der Landeszuschuss benötigt: Der Bürgerbus soll vor allem älteren Menschen den Weg zu Arzt, Verwaltung oder Supermarkt erleichtern. Beginnen darf dieser Umbau aber erst, wenn der Bescheid aus dem Ministerium eingetroffen ist.

Bereits seit Anfang März rechnet Werner „fast täglich mit Nachricht aus Mainz“. Da aber auch nach Monaten noch nichts passiert ist, müssen die Menschen in der VG Kibo weiter auf den Start des Bürgerbusses warten. Wenn der Förderbescheid endlich da ist, stehen neben dem barrierefreien Umbau der Fahrzeuge beispielsweise auch noch die Schulungen für die Telefonteams an. Denn die Software, die für Buchung und Disposition genutzt werden soll, kann ebenfalls erst gekauft werden, wenn der Brief vom Ministerium da ist.

Zu Projektbeginn war der Frühsommer 2023 als Starttermin ausgegeben worden. Ab dann sollen die Busse die Fahrgäste auf Bestellung (spätestens am Vortag) an der Haustüre abholen, sie zu ihrem Ziel bringen und später wieder zurück.