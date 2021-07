Erneut hat es einen Wechsel an der Spitze des Borg-Warner-Werks in Kirchheimbolanden gegeben. Zum 2. Juli hat Andreas Denne die Werkleitung von Mark Passolt übernommen. Passolt war erst zum Jahresbeginn nach Kirchheimbolanden gekommen, hat das Unternehmen nun – ein halbes Jahr später – aus privaten Gründen verlassen, wie eine Borg-Warner-Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Andreas Denne ist schon seit 2006 in unterschiedlichen Positionen auf dem Campus Kibo beschäftigt.