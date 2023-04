Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zuletzt war Mark Passolt, der neue Werkleiter in Kirchheimbolanden, für ein Borg-Warner-Werk in North Carolina zuständig. Und er entdeckt in der Kleinen Residenz einige Parallelen zu seiner früheren Aufgabe.

Von der Komplexität her sei sein neuer Arbeitsplatz in Kirchheimbolanden mit dem Standort zu vergleichen, an dem er in den zurückliegenden mehr als vier Jahren gearbeitet hat, sagt Mark Passolt: