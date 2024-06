[Aktualisiert 13.05 Uhr] Die Züge auf der Alsenzbahn – konkret auf dem Abschnitt zwischen Winnweiler und Kaiserslautern – verkehren wieder planmäßig. Das hat die Deutsche Bahn auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Am Freitagmorgen hatte der für den regionalen Bahnverkehr in der Pfalz zuständige Zweckverband (ZÖPNV) informiert, dass „bis auf Weiteres“ sämtliche Züge zwischen Kaiserslautern und Winnweiler ausfielen. Ursache sei eine kurzfristige Krankmeldung, die dazu geführt habe, dass das Stellwerk in Enkenbach nicht besetzt werden konnte. Der ZÖPNV berief sich dabei auf eine Information der DB InfraGo, die für die Infrastruktur der Bahn zuständig ist. Diese habe kurzfristig einen Notverkehr organisiert.

Am Mittag teilte dann eine Bahn-Sprecherin mit, dass ein Vertreter für den erkrankten Fahrdienstleiter gefunden worden sei. Das Stellwerk Enkenbach sei wieder besetzt, die Züge auf der gesamten Strecke mit allen geplanten Halten unterwegs. Generell verwies sie darauf, dass es sich „bei den Mitarbeitenden in den Stellwerken um hochspezialisierte Fachkräfte handelt, die kurzfristig schwer ersetzbar sind“. Die Bahn sei aber bei der Neugewinnung von Personal in diesem Bereich sehr aktiv.

In der laufenden Woche kam und kommt es zu Zugausfällen im Lautertal sowie im Bereich Grünstadt. Der Zweckverband befindet sich derzeit in Gesprächen mit der DB InfraGo wegen der Engpässe im Stellwerk Ludwigshafen. Auch die Ausfälle in der Westpfalz sollen nun Thema dieser Gespräche sein. Die Ausfälle seien „auf keinen Fall akzeptabel, jedenfalls nicht über offenbar mehrere Stunden hinweg“, schreibt der ZÖPNV.