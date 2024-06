Bis Freitag, 21. Juni, fallen etliche Züge der Regionalbahnlinie RB66 zwischen Lauterecken-Grumbach und Kaiserslautern aus. Als Grund gibt die Deutsche Bahn kurzfristige Krankmeldungen von Stellwerkspersonal an. Am Donnerstag, 20. Juni, sowie am darauffolgenden Freitag ist ab 13.45 Uhr Schluss. An beiden Tagen startet um 12.33 Uhr der letzte Zug in Lauterecken, die letzte Verbindung ins Lautertal fährt um 12.34 Uhr am Lauterer Hauptbahnhof ab.

Als Ersatz verkehren Busse zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und Lauterecken-Grumbach. Aufgrund der abweichenden Fahrzeiten der Busse sollte mehr Reisezeit eingeplant werden. Zudem liegen die Haltestellen des Ersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhaltepunkten. Eine Fahrradmitnahme in den Bussen sei aus Kapazitätsgründen nicht möglich, heißt es. Schon am Mittwochvormittag waren Züge ins und aus dem Lautertal ausgefallen.