Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fern der Heimat Weihnachten zu feiern, ist eine schwierige Sache. Viktoria Lorenz ist bereits vor zwölf Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen und lebt seitdem mit ihrem Mann und zwei Kindern in Rockenhausen. Ukrainische Gerichte gehören in der Adventszeit auch in Deutschland fest auf den Speisenplan.

Als gelernte Verkäuferin kümmert sich Viktoria Lorenz derzeit hauptsächlich um ihre Kinder und engagiert sich bei der Unterstützung geflohener Ukrainer oder bei der Tafel in Rockenhausen.