Ernst-Ludwig Huy bereitet jedes Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag einen Truthahn zu. Schließlich hat der gelernte Koch viele Jahre lang in einer amerikanischen Kaserne gekocht. An Heiligabend gibt es beim Dannenfelser Ortsbürgermeister hingegen ein klassisches Menü.

Beim diesjährigen Heiligabend-Menü von Ernst-Ludwig Huy – es gibt jedes Jahr ein anderes – läuft einem direkt das Wasser im Mund zusammen. Zur Vorspeise gibt es eine Kürbissuppe,