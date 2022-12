An Weihnachten gibt es in Polen ein Zwölfgänge-Menü – allerdings ohne Fleisch. Die Austauschschülerinnen von der IGS Rockenhausen, Karolina Solzynska, Aleksandra Derkacz und Marta Tomaszevska, die im Oktober Deutschland besucht haben, erzählen uns, wie ein polnisches Weihnachtsessen aussieht.

Traditionell werden in Polen an den Weihnachtstagen zwölf Speisen zubereitet und serviert, die symbolisch für die zwölf Apostel stehen sollen, die sich um Jesus scharen. Und außerdem steht die Zwölf für die Monate eines Jahres, das sich an Heiligabend schon dem Ende zuneigt. Häufig befinden sich unter den Speisen Rote-Beete-Suppe, Weihnachtspasteten, Kompott aus Trockenobst, Kohlrouladen, gekochte Kartoffeln, Rotkohl und Sauerkraut sowie verschiedene Desserts – dies kann allerdings stark variieren, je nachdem, in welcher Region man zu Hause ist, betonen die Schülerinnen.

Ein Klassiker sind außerdem die sogenannten „Pierogi“, auf Deutsch sind sie unter dem Namen Piroggen bekannt: Teigtaschen, die hergestellt werden, indem ungesäuerter Teig um eine herzhafte oder süße Füllung gewickelt und gekocht wird. Oft werden sie vor dem Servieren gebraten. Sie sind nicht nur in Polen beliebt, sondern in der ganzen osteuropäischen Küche sowie in Finnland. Die Füllung ist ganz unterschiedlich, von Sauerkraut, Weißkohl, Spinat oder Pilzen bis hin zu Speck und Gehacktem. In Polen isst man sie gerne mit Kartoffeln und Käse (siehe Rezept).

Beliebtes Familienfest

Einen Bestandteil beinhaltet das polnische Weihnachtsessen übrigens nicht: Fleisch. Dies hat den traditionellen Hintergrund, dass an die Tiere gedacht werden soll, die bei dem Jesuskind im Stall schliefen. Deswegen werden die Pierogi an Weihnachten auch mit einer fleischlosen Füllung zubereitet. Statt Fleisch wird in Polen an Weihnachten dann sehr gerne Fisch gegessen, beispielsweise Hering in Form von Rollmops oder Matjes. Ebenfalls weit verbreitet beim polnischen Weihnachtsessen ist der Karpfen.

Übrigens ist Weihnachten, auf Polnisch „Wigilia“, mit das beliebteste Familienfest in Polen, um das es zahlreiche verschiedene Traditionen gibt. Vielerorts ziehen Sternsinger durch die Gegend, in den Wohnzimmern wird oft Heu verstreut, als Symbol für die Geburt Jesu in einem Stall. In manchen Familien wird auch ein Kuchen gebacken, in dem eine Nuss versteckt ist. Wer die Nuss findet, soll ein glückliches Jahr vor sich haben.

