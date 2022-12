Der Bad Kreuznacher Reifenhersteller Michelin und seine aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter haben zu Weihnachten für mehrere Einrichtungen in der Region gespendet. 1000 Euro flossen in die Nordpfalz an die protestantische Kindertagesstätte „Arche Noah“ in Alsenz, die mittlerweile in der Bau- und Unterhaltungsträgerschaft der Gemeinde steht.

Das Einzugsgebiet umfasst auch Kalkofen und Oberndorf. Zu verdanken ist diese Spendensumme vor allem dem Engagement des Michelin-Seniors Fridolin Rau aus Unkenbach. Der Unkenbacher unterstützte schon in seinem aktiven Arbeitsleben die sozialen Aktivitäten des Unternehmens und nun im Ruhestand auch die Aktivitäten der „Michelin-Senioren“. Peter Kubitscheck, Chef der „Michelin-Senioren“, hob deshalb bei der Übergabe der Spende in Alsenz nicht nur das Engagement der Firma Michelin für seine Rentner hervor, sondern lobte auch das besondere Engagement seines Unkenbacher Kollegen. Rau habe sich auch besonders dafür eingesetzt, dass diesmal die Alsenzer Kita eine Spende bekomme. Die Veranstaltungserlöse und Spenden der „Michelin-Senioren“ werden von dem Unternehmen dann nochmals verdoppelt. Simone Paul-Bernhard, stellvertretende Kindergartenleiterin, dankte im Beisein der Elternvertretung für die Spende. Damit könne ein schon lange von den Kindern gewünschtes Spielschiff für den Außenbereich angeschafft werden. Mit zwei Liedern bedankten sich die Kinder bei den Spendern.