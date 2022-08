Ob im Donnersbergkreis oder in den Kreisen Kusel und Kaiserslautern: Die medizinische Versorgung auf dem Land sieht vielerorts alles andere als rosig aus. Während sich in der Stadt Kaiserslautern Ärzte offenbar noch gerne ansiedeln, wird es im Umland immer schwieriger.

In der neuen Serie „Gesundheit im Fokus“ werden in den nächsten Wochen verschiedene Facetten der medizinischen Versorgung in der Westpfalz unter die Lupe genommen. Zum Auftakt wird die Gesamtsituation in den verschiedenen Regionen beleuchtet:

Wie gut ist die ärztliche Versorgung in Stadt und Landkreis Kaiserslautern?

Im Kreis Kusel stehen 33 Hausärzte vor der Rente.

Im Donnersbergkreis sind Ärzte dringend gesucht.