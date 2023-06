Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gesundheit im Fokus: Rund ein Viertel der Hausärzte in Stadt und Landkreis Kaiserslautern ist mit 65 Jahren und mehr eigentlich bereits im Rentenalter. Noch praktizieren sie, doch wenn sich all diese Allgemeinmediziner zur Ruhe setzen, wird es schwierig sein, die Lücken zu füllen. Nicht das einzige Problem bei der ärztlichen Versorgung in der Region.

In der Stadt Kaiserslautern gibt es nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 144 Stellen für Fachärzte (inklusive Kinderärzte), 26,75 Stellen für Psychotherapeuten