Zwei weitere Bewohner sowie zwei Mitarbeiter des Bürgerspitals wurden positiv auf Covid-19 getestet. Das Besuchsverbot in der Einrichtung wurde verlängert. Weitere Tests sollen in der nächsten Woche erfolgen.

Mit den vier neuen Corona-Fällen steigt die Gesamtzahl der Infizierten im Bürgerspital auf 22. Das geht aus einer Mitteilung der Diakonissen Speyer, die die Einrichtung betreiben, vom Freitagnachmittag hervor. Aufgrund der Infektionen wurde das Besuchsverbot um eine Woche bis zum 14. November verlängert.

Bewohner mit leichten oder ohne Symptome

Von den Infektionen seien drei Wohnbereiche betroffen. Alle Bewohner würden auf ihren Zimmern versorgt und betreut. Die infizierten Mitarbeiter befänden sich in häuslicher Quarantäne. In der Mitteilung heißt es weiter, dass die meisten Betroffenen keine oder nur leichte Krankheitssymptome hätten. Weitere Tests sollen im Lauf der nächsten Woche erfolgen.

Am Montag, 1. November, hatten die Diakonissen Speyer in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass in der Woche zuvor eine vollgeimpfte Mitarbeiterin positiv auf Covid-19 getestet wurde. Insgesamt 17 Corona-Fälle wurden daraufhin gemeldet. Ein weiterer Fall wurde am Donnerstag bekannt. Es sind die ersten Corona-Infektionen in dieser Einrichtung seit Ausbruch der Pandemie.