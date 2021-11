Acht Bewohner und neun Mitarbeiter des Bürgerspitals sind mit dem Coronavirus infiziert. Das haben die Speyerer Diakonissen mitgeteilt, die die Einrichtung betreiben. Nachdem vergangene Woche eine vollständig geimpfte Mitarbeiterin positiv auf das Virus getestet worden sei, seien bei Mitarbeitern und Bewohnern im betroffenen Wohnbereich PCR-Tests vorgenommen worden. Dabei sind laut Mitteilung der Diakonissen mehrere Infektionen nachgewiesen worden. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt seien daraufhin alle Bewohner und Mitarbeiter des Bürgerspitals auf das Virus getestet worden.

Erste Fälle seit Ausbruch der Pandemie

„Nach Eingang der Testergebnisse können aktuell acht SARS-CoV-2-Fälle unter den Bewohnern sowie neun unter der Belegschaft bestätigt werden. Alle Betroffenen haben dank der hohen Impfquote in der Einrichtung keine oder nur leichte Krankheitssymptome“, teilten die Diakonissen am Montag mit. Es seien die ersten Coronafälle in der Einrichtung seit Ausbruch der Pandemie. Alle Bewohner werden auf ihren Zimmern versorgt und betreut. Die infizierten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Für das Bürgerspital gilt ein Besuchsverbot bis zum 7. November.

Weitere Tests sollen im Laufe der Woche erfolgen. Anfang Oktober wurden nach Angaben der Diakonissen ein Großteil der Bewohner und Mitarbeiter zum dritten Mal gegen das Virus geimpft.